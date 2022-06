Mooie verlichting voor je keuken in de landelijke stijl

Pastelkleuren op de muren, een keukeneiland, precies de juiste hoeveelheid aan snuisterijen netjes naast het glaswerk: we hebben het natuurlijk over een keuken in de gezellige landelijke stijl. Soms vergeten we aandacht te besteden aan een juiste verlichting in de keuken. Dit is jammer, wat het is een essentieel onderdeel van een sfeervolle keuken. De landelijke keuken stijl is vrij licht en valt of staat dan ook bij een goede verlichting. Hieronder geven we je een aantal tips om de verlichting optimaal te maken, neem ze gerust over en creëer een warme en sfeervolle keuken, waarin je het hele jaar door kunt genieten. Kijk met ons mee!