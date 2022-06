6 tips voor een net en fris kantoor

Soms is te veel ruimte niet wenselijk, we hebben nu eenmaal de neiging om alle beschikbare ruimte te gebruiken, en in het geval van een kantoor aan huis houdt dit vaak in dat we vooral rommel stallen in de overtollige ruimte. Een goede indeling is dus essentieel. Soms kun je dan beter je werkruimte minimaliseren, bijvoorbeeld een gedeelte van de slaap- of woonkamer reserveren voor dit doel. Dit heerlijk kleine en eenvoudige muurbureau heeft een beperkte ruimte om een aantal boeken, schrijfwaren, tablet en kranten op te slaan. Het drop down bureau heeft ruimte genoeg voor een laptop of schrijfruimte. Dit compacte systeem bespaart ruimte, is inklapbaar en ziet er schitterend uit.