Slaap- en bedbanken

Loungebanken, of slaapbanken, scharen we onder de categorie multifunctionele meubels die altijd wel van pas komen. Slaapbanken, en de hybride vormen tussen banken, slaapbanken en chaise longues zijn zowel praktisch als esthetisch en smaakvol. Slaapbanken kunnen zowel binnen als buiten het huis voorkomen, afhankelijk van het materiaal en de weersomstandigheden. Ze komen in een veelheid van verschillende stijlen voor, van hypermodern tot klassiek en ingetogen, de mogelijkheden zijn wat dat betreft eindeloos. In dit artikel hebben we een aantal opvallende slaapbanken voor u op een rijtje gezet.