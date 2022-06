Een woonhuis op chique wijze uitgebreid

Aan de buitenkant zie je het mooie contrast van oud en nieuw. Een leuk huis uit de jaren 20 met in de achtertuin een interessante uitbreiding. Want zoals we al in de inleiding hebben gesteld, is dit een simpele uitbreiding met een chique uitstraling. Dit komt vooral door de fraaie combinatie van het donkere hout en de natuurstenen randen. En eigenlijk is dat een moderne variant van het oude gedeelte van de woning en daarom past het ook zo goed bij elkaar. Wel hebben de bewoners wat van hun tuinruimte in moeten leveren, maar voor een leuk terras is gelukkig nog steeds ruimte overgebleven.