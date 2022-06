Oud en nieuw in een leuke combinatie

We hebben al heel wat projecten voorbij zien komen waarin verschillende bouwperiodes te zien zijn, maar we moeten hier wel heel goed kijken om te zien wat oud is en wat nieuw. Rondom deze oude huizen zijn namelijk nieuwbouwwoningen gebouwd en dat zorgt voor een heel dynamisch beeld. Centraal staat natuurlijk de uitbreiding. Een leuke en fris geheel met een moderne uitstraling en daarbij zien we een leuk en intiem terras. Het doet je gelijk verlangen naar een mooie zomerdag waarop je lekker buiten kunt eten met je gezin of vrienden uitnodigt voor een gezellige barbecue. In deze tuin moet dat in ieder geval geen enkel probleem zijn. En als je nog beter kijkt is dit niet het enige plekje waar je kunt zitten, want we zien ook nog een ander leuk binnenplaatsje!