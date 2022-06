Voor en Na: van kille keuken naar sfeervol geheel

Dat het kil en ongezellig is hebben we al gezien, maar als je daar een beetje doorheen weet te prikken, dan zie je direct mogelijkheden. Want je kunt hier eigenlijk heel erg gemakkelijk een hele leuke keuken gaan maken. Vooral de meer authentieke elementen van het huis zelf bieden namelijk een grote uitdaging. Wel is het zaak om er voor te zorgen dat het niet te krap en klein wordt, want in deze toestand neemt het aanrecht wel heel erg veel ruimte in beslag.