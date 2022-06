Adembenemend wonen in de natuur

Ben je een liefhebber van prachtige natuurlijk en landschappelijk gelegen woningen? Je kunt dan in Canada je geluk op! En als er dan ook nog eens op schitterende wijze een huis is ontworpen, dan is het plaatje helemaal compleet. In dit geval hebben de experts van Helliwell + Smith Blue Sky Architecture een adembenemende woning in de natuur tot stand weten te brengen. In de buurt van Vancouver is dit bijzondere project te vinden. Laat je verrassen door zowel het huis zelf als door de mooie omgeving.