Fletcher's Cottage Kuuroord: heerlijk genieten

Wanneer het tijd is om te ontspannen en tot rust komen, verplaatsen we ons naar de badkamer. In deze kamer laten we het bad vol lopen, om daarna te dobberen op de minigolven van het rustgevende warme water. Deze badkamer is het hoogtepunt in Fletcher's Cottage spa retraite, je bevindt je hier in een ongekende sfeer van gezelligheid en warmte. Het bad heeft een rustieke stijl en staat prachtig in combinatie met de houten wand, de luxe mat op de grond en de stenen vloer. In deze badkamer is elke detail overwogen!