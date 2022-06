homify 360º: Huis in Islington, Londen

Vandaag gaan we je rondleiden door een huis in Islington, Londen, waar een gezin van vijf woont. De charmante façade die het heden ten dage heeft was er eerder niet, toen had het huis een vervallen uiterlijk dat sterk de behoefte had aan een renovatie. Het gedateerde interieur vereiste ook een vernieuwing, want de coherentie in de inrichting ontbrak. Dankzij de kennis van Neil Dusheiko Architects, werd het gehele pand volledig getransformeerd, waardoor het nu een woning is waar de eigenaren trots op kunnen zijn.

We beginnen natuurlijk met de begane grond, deze ruimte met een open keuken die het sfeervolle hart van het huis vormt. Het open ontwerp herbergt de woonkamer, keuken, een eethoek en een tuin, waarbij de nadruk ligt op het creëren van een onderling verbonden ruimtes, waarin de familie vrij rond kan bewegen zonder het gevoel te hebben opgesloten te zitten. Oorspronkelijk was de keuken weggestopt in een klein vertrek dat donker en groezelig was, een design dat mijlenver verwijderd was van de eigentijdse en minimalistische keuken die het nu is. Ook werd er tijdens de renovatie aandacht besteed aan de badkamer, die nu een ontspanningsruimte geworden is, waarin je heerlijk tot jezelf kunt komen. Laten we snel gaan kijken naar de schitterende resultaten.