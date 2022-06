Lekkage in de badkamer: onderneem de volgende stappen

We hopen natuurlijk allemaal dat we nooit te maken zullen krijgen met lekkage in de badkamer. En met een beetje geluk krijgen we dat ook niet. Maar soms heb je ook wel eens pech. Vette pech in het geval van lekkage in je badkamer. Als je er iets langer over nadenkt, is het ook weer niet zo gek dat je er een keer mee te maken krijgt. Bedenk je maar eens hoeveel wateraansluitingen er in je badkamer aanwezig zijn. Er hoeft maar iets niet helemaal goed aangesloten te zijn of het water uit je douche wordt niet goed afgevoerd. En als je wasmachine ook in je badkamer staat, heb je nog een kraantje waar van alles mis mee kan gaan. Wat als de wasmachine net gaat afpompen en je leiding is verstopt? Dan loopt al dat water zo je badkamer in. Misschien kun je daarom maar het beste goed voorbereid zijn op eventuele lekkage, zodat je de schade tot een minimum kunt beperken. Daarom bieden we je in dit Ideabook een stappenplan dat je bij lekkage het beste kunt doorlopen.

Geniet tijdens het lezen van dit Ideabook ook van de prachtige badkamers op de afbeeldingen Zo kun je alvast inspiratie opdoen voor een nieuwe badkamer.