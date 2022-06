Voor & Na: Vernieuwing van een dakterras

Renovatie en herinrichting zijn ook buiten de grenzen van de vier muren nodig, want ook de ruimte buiten heeft zo nu en dan een opknapbeurt nodig. Vandaag pakken we drie daken aan die lange tijd geen functie hadden, behalve dan als stortplaats voor rommel. Dit was erg zonde, want deze daken hebben een prachtig en onbetaalbaar uitzicht. De daken bevinden zich namelijk in de fel begeerde en prijzige wijk Belgravia, in het centrum van Londen. Het is niet meer dan logisch dat deze terrassen aangepast werden aan de omgeving, zodat ze evenveel grandeur en klasse zouden uitstralen als de rest van de wijk. Fork Garden Design, heeft samen met de Londense projectontwikkelaar Residence One en interieurontwerper Laura Hammett, drie fabuleuze dakterrassen weten te creëren, die nu het absolute hoogtepunt van het huis vormen. Het eindresultaat is ronduit geweldig. Kijk met ons mee naar dit prachtige design.