De zachte inrichting van een piepklein huisje

Gezelligheid kun je bereiken via heel veel verschillende wegen. Hier op de tafel zien we een geijkte manier om sfeer te maken in huis: glazen decoraties en mooi bestek. Ook de natuurlijke decoratie is al jaren een gouwe ouwe, de plant hier voegt net even dat beetje extra toe aan de setting! Wat vind je trouwens van de rieten stoel? In de jaren ’70 zagen we veel meubels van riet, ook in de jaren ’90 kwamen we ze weer tegen, maar daarna zagen we ze eigenlijk niet meer. Nu met de dominantie van de Scandinavische stijl zien we ze weer terugkomen. En eigenlijk vinden we dat helemaal niet erg! Eigenlijk zijn we er een beetje enthousiast over, want de natuurlijke uitstraling die deze meubels eigen is, past goed in ons eigentijdse interieur, zeker als het gaat om deze piepkleine woning met de zachte inrichting.