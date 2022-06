Voorkom deze 10 missers bij het plaatsen van kunst!

Gooi je popgroep en idool prints weg of geef ze aan de kringloop. Grafische prints in posterformaat zijn ok, maar neem de tijd om na te gaan of ze nog in goede conditie zijn en lijst ze dan pas in. Je hoeft ze niet op te hangen, wanneer je ze plaatst zoals hier op een randje of op een plank dan zien ze er ook geweldig uit! Wil je nog meer tips hoe je kunst op de juiste manier plaatst? Lees dan ook: de nieuwste trendy manieren om kunst te plaatsen.