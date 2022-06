Nederlands design: bijzettafels van Contravorm

Ben je dol op staal en rustieke tuinen en hou je echt van een ruwe uitstraling? Dan is deze versie van Tonnes echt iets voor jou! Hij heeft die gecorrodeerde look die we vaak zien bij moderne kunstwerken die langs de weg of in parken staan. De prachtige bruine kleur van roestig staal geeft een schitterende sfeer aan de omgeving! Deze Tonnes zorgt voor een artistieke sfeer in je tuin. We zien hem hier in de rustieke tuin met de schitterende begroeiing op de muren. We wanen ons in een oertuin, waarin eeuwenoude geheimen op ons liggen te wachten. Maar of je tuin nu rustiek of modern is, deze bijzettafel is altijd een prachtige toevoeging aan de sfeer in je tuin!

Tot zover de prachtige ontwerpen van Contravorm. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Blijf ons volgen, dan ben je altijd op de hoogte van de trends!

