Voor & Na: Van ambassade tot woning

Het Voor & Na project van deze week betreft een appartement op de tiende verdieping van een gebouw met uitzicht op het beroemde voetbalstadion Santiago Bernabeu. Het appartement deed voorheen dienst als ambassade van een Latijns-Amerikaans land. De bureaucratische ruimte moest plaatsmaken voor een woning waar een groot gezin in zou passen. Eén van de obstakels waren de verschillende kleine ruimtes en de onoverzichtelijke plattegrond, geschikt voor een kantoorfunctie maar niet functioneel voor een echtpaar met kinderen.

Het Spaanse architectenbureau Diseño y Arquitectura Interior was verantwoordelijk voor de verbouwing. In slechts drie maanden, met een budget van 400 € per vierkante meter, wist het architectenbureau de voormalige ambassade om te vormen tot een helder, elegant en warm huis. In het restant van dit artikel zullen we deze metamorfose stap voor stap beschrijven.