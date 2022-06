Riante droombungalow

Het huis is gebouwd in bungalow-stijl en beperkt zich tot slechts een verdieping. Het ongebruikelijke ontwerp van het gebouw valt direct op: schuine en rechte lijnen treffen elkaar en aparte vormen wisselen elkaar af. De massieve betonnen wanden vormen een visuele scheiding tussen de verschillende kamers en woonvertrekken. Daartussen bieden ruime glazen puien en panelen een prachtig uitzicht op het landschap en de rivier in bijzonder.