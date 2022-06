Eigentijdse houten aanbouw bij een oud huis

Verbouwen of uitbreiden van een oude woning is niet altijd eenvoudig. Hoe ouder het huis, hoe lastiger het vaak is om een passende uitbreiding te vinden. Architecten kunnen in zo’n geval grofweg twee keuzes maken: een aanbouw maken die volledig in stijl is met de ‘oudbouw’ van het huis of een nieuw gedeelte dat duidelijk een contrast vormt met het oude gedeelte. Dit project van RHAW architecture is een mooi voorbeeld van de laatste categorie. En toch doet deze bijzondere uitbouw helemaal geen afbreuk aan het oude huis. Een geslaagd voorbeeld van een goed huwelijk tussen oud en nieuw.