homify 360°: Eigentijds strandhuis in Kent, Engeland

De nieuwe woning is opgebouwd uit een aantal zorgvuldige geselecteerde materialen. Voor de gevel is gebruikt gemaakt van lorkenhout, dat na verloop van tijd een bleke zilverachtige kleur zal krijgen, onder invloed van de zilte lucht en de sterke wind. Er is daarnaast ook gebruik gemaakt van cortenstaal, zoals we op de foto kunnen zien, ook dit materiaal zal na verloop van tijd verweren en verkleuren. Op termijn zal het huis steeds meer gaan lijken op de verlaten huisjes die her en der in het omliggende gebied te vinden zijn.