9 prachtige slaapkamers met een minimalistische inrichting

Voor de liefhebbers van de authentieke stijl hebben we hier een snoepje in de aanbieding: een mediterraanse kamer met strakke, moderne trekken. Het beste van twee werelden komt hier samen. Dit soort inrichtingen komen we vaker tegen, vaak gaat het dan om een gerenoveerd oud pand dat een gloednieuwe en minimalistische inrichting gekregen heeft. Het mooie van dit soort slaapkamers is natuurlijk het contrast dat je tussen de twee uiteenlopende stijlen ziet. Juist vanwege de ingetogen looks van de minimalistische stijl past deze perfect bij de oude, robuust mediterraanse of historische stijl. De houten balken zorgen hier voor de historische looks. Let ook op de betonvloer, die is mooi gepolijst en lekker industrieel, net zoals de badkamer op de achtergrond.