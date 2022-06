Top 5 huizen van 2016: Een moderne miniwoning en meer

Dit project kan in landelijke gebieden nog wel eens heel succesvol worden. We laten je zien hoe je op een oppervlakte van 120 vierkante meter een woning kunt ontwerpen waar alles op en aan zit. Het is een project dat ontworpen is voor een jong koppel en heeft een bijzonder aspect: 50% van het perceel is tuin! Dus je hebt echt een buitengevoel in en rond deze woning. Wandel snel met ons mee en laat je betoveren door de good looks van deze strakke woning met een schitterende stijl!