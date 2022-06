Geweldig wit huis met houten elementen

Links op de foto zien we de voordeur die toegang biedt tot de benedenverdieping. Deze etage is één grote ruimte en we vinden hier dan ook alle functionaliteiten samengepakt. In het midden zien we een groot kookeiland met links daarvan de rest van de keuken. Daaraan grenzend zijn links de eetkamer en rechts de zitkamer. Het huis heeft een minimalistische stijl met een vleugje vintage en dankzij de vele ramen is het hier lekker licht.