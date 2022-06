Prachtige witte keuken met fraaie houten elementen

Op deze overzichtsfoto van de keuken zijn een aantal dingen goed te zien. Ten eerste de strakke witte moderne kant van deze keuken. Daarbij komt de donkere mahonie vloer, die redelijk schril afsteekt tegen de rest van de keuken. En in tegenstelling tot de moderne keuken zien we een vrij klassieke tafel met stoelen. En de vorm van de keuken is zo dat je aandacht vanzelf gaat naar de deur richting de tuin, maar daarover later meer.