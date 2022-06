Een bijzonder huis met een unieke stijl

Ook de badkamer is geheel in stijl. Het is een gevalletje: you love it or you hate it. We zien moderne onderdelen, maar ook hele klassieke waarbij de wastafels toch het meest in het oog springen.

Andere bijzondere badkamers kan je hier bekijken. Wil je dat iemand met jou meedenkt over het bijzonder maken van jouw huis? Raadpleeg dan de expertise van een van deze professionals. En in dit Ideabook kun je meer moderne interieurs bekijken.