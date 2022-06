8 ideeën voor een absoluut unieke slaapkamer

We hebben nog wat oude houten planken liggen en we weten niet wat we ermee moeten doen? Gebruik ze dan om een uniek hoofdeinde te creëren voor je bed, zoals we zien in dit voorbeeld. Of verf een paar planken in verschillende bruin en groentinten en voorzie ze van een oude vervaagde afgebladderde look. Ben je zelf niet handig, schakel dan een expert timmerman in om je project na te bouwen. Weer eens wat anders dan een stoffen hoofdbord.