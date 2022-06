De aanleg van een prachtige veranda

In dit artikel laten we je zien wat een mooi effect een veranda op je tuin kan hebben! PHU Bortnowski heeft met veel vakmanschap een terras weten aan te leggen waarop volop genoten kan worden van het goede leven. Niet alleen hebben zijn het terras een nieuwe look gegeven, ook de woning kreeg een totaal nieuwe gevel. Het doel was een buitenruimte in te richten waar familie en vrienden alle ruimte zouden hebben om te kunnen genieten van elkaars gezelschap en het mooie weer! De resultaten van dit projecten hebben ons verrast en we zijn dan ook erg blij dat we je ze aan je kunnen laten zien. Kijk snel met ons mee en laat je inspireren!