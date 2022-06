De 12 meest gemaakte fouten bij de inrichting van je keuken

Je keuken is aan een metamorfose toe. Je leest de bladen, kijkt uren op internet en fantaseert de hele dag over hoe je ideale keuken eruit moet zien. Bij al die mooie beelden zien we vaak de keuken ontwerp basics over het hoofd. Want heb je ook aan het plafond gedacht, het aantal personen dat van de keuken gebruik gaat maken, wie de keuken gaat aanleggen of welke materialen je gaat gebruiken?

Wij willen graag voorkomen dat je keukenmetamorfose eindigt in een fiasco en delen in dit Ideabook 12 veel gemaakte fouten in je keuken.