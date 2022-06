Voor en Na: van achterhaalde woning naar opwekkend appartement

Achterhaalde woningen zijn overal te vinden. En het liefst zouden we natuurlijk bij homify zien dat ze stuk voor stuk opgeknapt zouden worden. Gelukkig kunnen wij die projecten vaak van dichtbij bekijken. In dit geval kijken we naar appartement in Spanje dat er nu weer fris en opwekkend uit is komen te zien. Het ontwerp voor deze verbouwing is gemaakt door de architecten van A54insitu. Alle verouderde elementen zijn verdwenen en dit huis kan er weer jaren tegenaan. Benieuwd geworden? Reis dan via de digitale weg met ons mee om dit leuke project te bekijken.