homify 360º: Gezinswoning in Noord-Londen

Deze gezinswoning in de Londense wijk Highgate is gerenoveerd door het jonge architectenbureau deDraft, die ten doel heeft om kwalitatief hoogstaande architectuur te realiseren, onder andere door het manipuleren van natuurlijk licht en het gebruik van materialen rijk aan karakter. Deze ingrediënten mengen zij tot responsieve, functionele en tijdloze ruimtes. Dat is precies wat we in dit artikel zullen ondervinden. De architecten hebben de plattegrond herschikt, een kamer en suite aan de slaapkamer toegevoegd en het pand met behulp van hoogwaardige materialen en gedetailleerde afwerkingen een nieuw leven geschonken.

De opdrachtgever verzocht twee verschillende typen badkamers, een traditioneel, de ander strak en modern. Uit de foto's wordt duidelijk dat we deze combinatie van klassieke elegantie en eigentijds design niet alleen terugvinden in de badkamers maar ook in de woonkamer. deDraft is momenteel bezig met het ontwerpen van de grote kelder en een extensie aan de achterzijde van het gebouw maar een deel van de renovatie is al voltooid. Laten we een kijkje nemen!