Zeer bijzondere uurwerken: inspiratie voor thuis

Als het gaat om originele wandklokken dan mag deze koekoeksklok van Anchovisdesign in geen geval in deze lijst ontbreken. Het ontwerp is losjes gebaseerd op de traditionele koekoeksklokken die vaak een chalet-stijl hebben, deze klok heeft echter een strak en trendy design. Een ding is wel hetzelfde gebleven: op elk heel uur komt er een kleine vogel uit het huisje naar buiten om ons te vertellen dat we weer een uur verder zijn op de dag. De klok heeft zelfs een volume regeling, waardoor de klok ook leuk voor de buren is.