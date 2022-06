8 chique appartementen met ruimtebesparende lay-outs!

De centrale kolom in deze woning is op verschillende manieren ingezet: zowel om de televisie in te plaatsen als om de algehele ambiance te verbeteren. De ruimte indeling is functioneel en toont ons een interessant ontwerp dat inspiratie biedt aan degenen die in een huis wonen met lelijke kolommen en losse muren.

Heb je kolommen of losse muren? Probeer ze dan op slimme wijze te betrekken in het interieur design.

