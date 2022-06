De 6 mooiste koperen lampen van dit moment

Koper is niet alleen elegant en glamoureus, het is ook erg geliefd om zijn koele uitstraling en casual karakter, zoals bij deze lamp: Free Design, die ieders aandacht trekt met zijn industriële stijl. De lamp is handgemaakte in Duitsland en krijgt zijn bijzondere uitstraling door het massieve koper waarvan hij gemaakt is. Dit materiaal is prachtig en tegelijkertijd erg robuust. De naam van deze lamp haakt natuurlijk aan bij zijn ontwerp, want dit is erg vrij en bijzonder conceptueel. We kunnen deze lamp daarom welhaast beschouwen als moderne toegepaste kunst. Hoe je hem aankrijgt? Je moet even de kraan open en dicht draaien.