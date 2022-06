Heerlijk modern en artistiek wonen

We bekijken de leefruimte nog even vanuit een ander perspectief voor we verder rondneuzen in deze woning. Had je verwacht dat er achter de eettafel nog meer ruimte zou zijn? We zien hier dat dat wel het geval is. En daarbij is de trap ook weer zo’n element dat er als een kunstwerk uit is komen te zien. En ook zie je hier hoe schitterend de keuken is geïntegreerd in de woonkamer. Naadloos lopen de keukenkasten namelijk over in een prachtig wandmeubel. En tussen de twee hoge gedeeltes van deze multifunctionele kastenwand vind je, hoe kan het ook anders, prachtige kunst.