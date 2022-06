Inspirerend eclectisch wonen in het bos

Het project heeft de werktitel ‘Mad River Chalet’ meegekregen en je snapt vast wel waarom dat het geval is. Een schitterend hedendaags chalet is namelijk ontstaan. Het linker bouwdeel lijkt dan ook echt op een chalet, en het rechter deel is een hele vrije interpretatie van dat idee. Moderne, rustiek en landelijke elementen lopen in dit ontwerp eigenlijk kriskras door elkaar en we kunnen je al vast verklappen dat ook binnen dit het geval is. En aangezien de binnenkant haast nog interessanter is dan de buitenkant, gaan we daar snel een kijkje nemen.