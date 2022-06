In de woonkamer is de invloed van Japanse architectuur duidelijk op te merken. De hoge ruimte wordt gekenmerkt door het ruwe betonoppervlak. De vloer kent een belijning die evenwijdig aan het patroon van de muur loopt. Een binnenplaats, typisch voor Japanse huizen, geeft toegang tot een natuurlijke oase in het hart van het huis. De openingen zijn onconventioneel voor westerse begrippen en geven ons de indruk dat we te maken hebben met een pand dat zo in Tokio zou kunnen staan.