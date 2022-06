Voor en Na: een kleine verbouwing maakt een wereld van verschil

Je kunt je bijna niet voorstellen dat de oppervlakte van deze woonkamer exact hetzelfde is gebleven, maar toch is dat het geval! Het enige wat eigenlijk veranderd is, is de kleurstelling van de muren. Grijze en witte tinten zorgen namelijk voor een veel betere stroomlijning van het licht. De oude vloer is zelfs blijven liggen, al is die wel van een iets lichtere lak voorzien. Met leuke moderne meubels is een heel fris en nieuw geheel ontstaan en daar worden wij in ieder geval erg vrolijk van.