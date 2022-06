Doe-het-zelf: luxe hoepel wanddecoratie

Je wilt dat je muren een creatieve look hebben, en je wil er zelf ook iets voor doen? Dan is er een eenvoudige en snelle methode: om je muren zelf heel mooi te versieren. Namelijk met stoffen en accessoires, vastgeklemd in de hoepel. De materiaalkeuze is natuurlijk eindeloos en de manieren om het te versieren nog groter, dat kun je bijvoorbeeld doen met knopen of verschillende soorten verf. En wat dacht je van een verzameling van deze hoepels aan je wand. Dat zorgt al snel voor een eilandje van kleur. Hoe deze decoraties er precies uitziet laten we hieronder zien. Kijk met ons mee en laat je inspireren.