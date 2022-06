Top 5 van de week: Inspirerende interieurontwerpen en architectonische hoogstandjes

Elke zondag nemen we met jullie de meest populaire artikelen van de week door. De vijf artikelen vormen een bonte verzameling van stijlen en onderwerpen. We komen het moderne en minimale woonhuis in Keerbergen tegen maar ook ons artikel over de renovatie van een bouwvallige schuur in het Italiaanse Trentino-Zuid-Tirol. Het maakt dit overzicht extra leuk, lees het door en krijg van elke stijl en stroming iets mee. Laat je inspireren door zowel het strakke minimalisme als de rustige en idyllische plaatjes die we tegenkomen in ons artikel over strandhuizen.