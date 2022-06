Samenwonen: wanneer twee stijlen één worden (en hoe dat aan te pakken)

Samenwonen is een mijlpaal in je leven. Je kiest er namelijk voor om niet alleen sporadisch het bed, maar voor de langere termijn zelfs een huis te delen. Een mooier begin van een stevige relatie is er natuurlijk niet. Toch zijn er een aantal beren op het pad. Hoe leuk samenwonen namelijk ook is, het samenvoegen van twee tot op heden voornamelijk erg verschillende levens heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. Zo is er een praktische zin een hoop te regelen, al was het maar dat je er niet onderuit kunt even het financiële aspect van de grote samenvoeging te benoemen. Ook 'interieurwise' dient er nog het een en ander uitonderhandeld te worden. Want of je nu bij de man van je dromen of de vrouw van je leven intrekt, of misschien wel een perfect nieuw huisje voor jullie tweeën zoekt: over smaak valt ook waar het op samenwonen aankomt niet te twisten. Neem die lievelingsstoel die nog van je oma is geweest bijvoorbeeld. Zo'n stoel kan dan nog zoveel sentimentele waarde hebben, als 'ie echt spuug-en-spuuglelijk bevonden wordt bestaat de kans alsnog dat hij ruimte moet maken voor een nieuwer lounge exemplaar. In dit Ideabook benoemen we dit soort dilemma's en bieden we je tips om ze te boven te komen.