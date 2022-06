De 5 beste kleurideeën voor de woonkamer

Deze woonkamer is een ware explosie van kleur in tegenstelling tot de vorige. De woonkamer is vol levendigheid en vrolijkheid. De gestoffeerde meubels hebben een gedurfd ontwerp. Orange was in de geschiedenis van de meubels al eens populair, maar verdween daarna weer uit de interieurs. Omdat kleuren na zo veel tijd impopulair kunnen worden, werd er in dit interieur gekozen om de complementaire kleuren blauw en grijs aan het pallet toegevoegd, zodat de oranje kleur enigszins getemperd is. Het is leuk om te zien dat het jaren '60 -'70 design weer helemaal terug is (lage meubels, ovale vorm, bruine kastjes met glazendeurtjes) maar dan met een moderne twist.