Maak je tuin herfstklaar, onze tips

Planten die niet winterhard zijn, hebben het bij de eerste de beste grondvorst al zwaar. Omdat de grondvorst al zo vroeg als eind september op kan treden, is het belangrijk om jezelf even goed in te lezen. Want welke planten hebben eigenlijk extra bescherming nodig? In onze Europese tuin zien we veel tropische en mediterrane planten terug, deze hebben in ieder geval wat extra liefde nodig. Ook planten in potten hebben wat aandacht nodig. Zij zijn in de winter veel kwetsbaarder dan planten in de volle grond. Logisch, want de wand van een pot is dun en daarom kan de wortelkluit eerder bevriezen. Planten in potten kun je beschermen door de pot of bak aan de binnenkant eerst te bekleden met noppenfolie. Natuurlijk kun je je lievelingsplant ook gewoon naar binnen halen.

Twijfel je over wat te doen met je groen? Bij het dichtstbijzijnde tuincentrum kunnen hoveniers je veel advies geven. Bovendien haal je daar je beschermhoezen die je over je (vruchtdragende) planten kunt trekken, zo bescherm je ze tegen de vorst.