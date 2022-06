homify 360°: het witte huis in Tirol

De bouw van het huis duurde van februari 2004 tot december 2005. Nu is het harmonieus ingebed in het landschap. Het is een energiezuinig en compact ontwerp geworden, waarin heerlijk gewoond en gewerkt kan worden. Veel klanten met hun patiënten weten de weg naar de praktijk te vinden. Vanaf deze positie kunnen we geen goede inschatting maken van de omvang van het huis, dat komt omdat het verdekt in het landschap ligt opgesteld. Als we dichter bij komen zal de omvang duidelijker worden. Voor we verder gaan: let nog even op de schitterende bergen in de verte en de bomen dichtbij het huis. Wat een heerlijk gevoel van vrijheid heb je hier!