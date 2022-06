De 6 meest elegante zitbankjes van dit moment

Een bankje in de hal is een luxe die je nooit meer wilt missen als je er eenmaal aan gewend bent. Het neemt nauwelijks ruimte in, misschien een beetje opslagruimte die vaak rommelig oogt, meestal ligt er een berg schoenen. En wat dacht je er van om nu eens op je gemak je schoenen in de hal aan te kunnen trekken, in plaats van dat gestuntel waarbij je houvast zoekt met één hand tegen de muur. Droom jij ook van een comfortabele bank in de gang? Laat je dan inspireren door het design van diverse ontwerpers dat we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet. Er zit vast een juiste stijl voor jouw appartement of huis bij. Laat je inspireren!