Boomhut van een toparchitect

De gerenommeerde ontwerper Wayne Maxwell kreeg een heel bijzondere taak toevertrouwd. Hij moest een boomhut voor kinderen maken. Deze moest gerealiseerd worden in een prachtige tuin in de Cotswolds, dat is het pittoreske hart van Engeland. De bewoners van het huis wilden hun kinderen graag verassen met iets uniek, waarvan ieder kind natuurlijk droomt. Ook voor Wayne Maxwell was het ontwerpen en bouwen van de boomhut een erg leuke ervaring, al was het alleen maar omdat zijn jeugdherinneringen tijdens het bouwen terugkwamen. Soms was hij in gedachten weer even terug in de tuin van zijn ouders. Al met al is het een zeer bijzonder project geworden. Laten we samen kijken naar de fantasievolle boomhut: de droom van ieder kind!