Voor & Na: Oude Duitse molen met hippe Berlijnse flair

Vandaag laten we jullie kennismaken met een prachtig voor en na project. Het betreft een historisch gebouw, voor het eerst vermeld in documenten daterend uit eind achttiende-eeuw. De Beerbach molen is een van de vier molens die we tussen het Duitse Eberstadt en Nieder-Beerbach tegenkomen. Tot 1856 heeft het gebouw dienst gedaan als molen, tussen 1924 en 1960 deed het gebouw dienst als restaurant. Sindsdien kent het gebouw een monumentale status.

De architect Anja Thede van Architektur und Kommunikation im Raum heeft binnen de historische muren van de molen een moderne woning weten te realiseren, voorzien van alle gemakken.