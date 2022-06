Geometrische woning in Singapore

Deze intrigerende, halfvrijstaande woning, geïnspireerd door de natuur en uniek design, is ontworpen door het getalenteerde team van Hyla Architecten. Het meest opvallende kenmerk van deze woning is waarschijnlijk het geometrische patroon van het rooster aan het exterieur. In tegenstelling tot veel districten in Singapore, biedt Bowmont Gardens een scala aan vrijstaande en duplex woningen. Dit maakt het een zeer gewilde plek om te wonen, met toegang tot vele restaurants, bars en voorzieningen.

De moderne woning beschikt over twee verdiepingen en een grote entertainende tuin, inclusief houten dek en een vijver. De bovenste verdieping draagt een woon-, slaap- en badkamer. In de gehele woning zien we een scala van geavanceerde materialen en technieken die zijn gebruikt om het int- en exterieur naar een hoger niveau te tillen. Kom met ons mee, bekijk de foto's en laat je inspireren.