Slim je badkamer inrichten: 10 ruimtewinners

De badkamer: een oase van rust. Toch? Nou, niet wanneer de ruimte in je badkamer slecht benut wordt. Dit is al gauw het geval bij kleine badkamers, maar ook grote badkamers met een onlogische indeling kunnen een blok aan het been zijn. De kans is groot dat je eerder geïrriteerd dan ontspannen de ruimte uitkomt. Het is daarom zaak om de ruimte van je badkamer, groot of klein, slim in te richten. Badkamerruimte benut je optimaal door bijvoorbeeld opbergmogelijkheden te creëren. Deze stellen je in staat om je vieze was en natte handdoeken uit het zicht te houden. Andere slimme ruimtewinners zijn bijvoorbeeld neutrale kleuren die de badkamer optisch vergroten, en ook de keuze van het sanitair bepaalt hoe jij je in de badkamer voelen zult.

Je badkamer slim inrichten is dus van groot belang voor het gevoel dat je in de ruimte ervaart. Gelukkig hebben wij daarom 10 ruimtewinners voor je op een rijtje gezet die een ontspannen ervaring in elke badkamer beloven.