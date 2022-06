Stadswoning met grote keuken in Amersfoort

Uitbreiden van een woning in een stad is niet altijd eenvoudig. Vaak is het zo dat de ruimte om een huis uit te breiden ontbreekt en daarnaast is het zo dat het krijgen van een vergunning lastig kan zijn in verband met bijvoorbeeld een monumentenstatus van een pand of door het bestemmingsplan. Maar dat maakt het zeker niet onmogelijk om een stadswoning uit te breiden: kijk maar naar dit project van Kraal Architecten waarbij dit mooie huis uitgebreid is met een prachtige nieuwe keuken. En volledig in stijl, je moet eerst goed kijken om te zien of het überhaupt om nieuwbouw gaat!