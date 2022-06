Kies de juiste vloer voor de badkamer

Gietvloeren, of vloeren in betonlook, zijn hot in de badkamer (of eigenlijk in elke ruimte van het huis). Het zijn vloeren die van een soort kunststof gemaakt zijn en die elke kleur aan kunnen nemen die je maar kunt bedenken. Gietvloeren zijn erg onderhoudsarm en lenen zich enorm goed om er vloerverwarming onder te plaatsen. Omdat bij gietvloeren geen plint nodig is, is het beeld erg strak en modern.

In de badkamer zijn gietvloeren ook goed op hun plek, ze zijn stevig en makkelijk te drogen. Zorg er wel voor dat je een badkamermat klaar hebt liggen, omdat de gietvloeren erg glad kunnen zijn zit ook hier een ongeluk in een klein hoekje. Een badkamermat in eenzelfde tint als de vloer zorgt dat het beeld niet teveel gebroken wordt, maar misschien hou je wel van een beetje spanning, dan is de keuze voor een accentkleur ook snel gemaakt. Trend is trouwens ook om de gietvloer niet alleen in de badkamer te gebruiken maar 'm ook door te trekken naar andere ruimtes in huis. We zien veel vloeren in betonlook in de keuken maar ook in de woon- en zelfs in de slaapkamer terug.