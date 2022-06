Handige tips voor het opslaan van brandhout

Dit is een plaatje. Deze haard is namelijk wel heel bijzonder; hij is niet verwerkt in een muur, maar hij is voor een muur geplaatst. Op deze manier kun je van verschillende kanten de haard bekijken. Verder is hier goed nagedacht over de opslagplaats van het brandhout, namelijk in de muurkast naast de haard. Het fijne aan deze opslagplaats is dat je even vooruit kunt. Er is hier voldoende ruimte om hout voor een aantal dagen op te slaan.