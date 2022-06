Besparen op verwarmingskosten; zes tips en trucs

Het eerste punt dat we in dit Ideabook aanhalen is een concept dat eigenlijk het makkelijkste tijdens de bouw van het huis toe te passen is. We hebben het over isolatie, het inbouwen van verschillende materialen tussen de muren om afkoeling van binnenuit of opwarming van buitenaf zoveel mogelijk te beperken. Er zijn een aantal soorten isolatie die in meer of mindere mate ook na de bouw van het huis makkelijk toegepast kunnen worden. Gevelisolatie geeft van deze soorten isolatie het meest rendement met zo'n 12 procent, op de voet gevolgd door dakisolatie (9 procent), vloer- en bodemisolatie (8 procent) en dubbel glas (7 procent). We raden je aan om, voordat je semi-lukraak gaat isoleren eerst eens om tafel te gaan met een isolatiespecialist. Zij kijken je huis door en kunnen je maatwerk adviseren.